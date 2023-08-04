Контрнаступление ВСУ: что происходит на поле боя и как изменился фронт (карта)

Украинские военные продолжают продвигаться вперед и выбивают противника с занятых позиций. Попытки россиян наступать также провалились.

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Украинские военные продолжают собственное контрнаступление, а российские оккупанты несут существенные потери на Востоке и не в состоянии добиться никаких успехов. Об этом сообщил спикер Генштаба Павел Ковальчук, передает Telegram-канал Military Media Center 4 августа.

Купянское и Лиманское направления: подробности

Российские оккупанты решили пойти в наступление на этом участке фронта, чтобы отвлечь украинских защитников от собственного контрнаступления. Представитель Генштаба отметил, что Силы обороны, несмотря на давление, продолжают сдерживать противника.

Как проходит контрнаступление ВСУ Фото: DeepStateMAP Как проходит контрнаступление ВСУ Фото: DeepStateMAP

Бахмутское направление: подробности

"На Бахмутском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Тяжелые бои продолжаются", — сообщил спикер.

Также отмечалось, что за последние сутки от обстрелов российских оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

Как проходит контрнаступление ВСУ Фото: DeepStateMAP

Марьинское и Авдеевское направления: подробности

Силы обороны при помощи артиллерии наносят разрушительные удары по позициям российских оккупантов и другим военным целям ВС РФ.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральной частях Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — говорится в сообщении.

Как проходит контрнаступление ВСУ Фото: DeepStateMAP Как проходит контрнаступление ВСУ Фото: DeepStateMAP

Южное направление: подробности

Контрнаступление украинских военных идет полным ходом. В частности, речь идет про Бердянское и Мелитопольское направления, где российские оккупанты несут колоссальные потери.

Украинские военные здесь также закрепляются на занятых позициях.

Как проходит контрнаступление ВСУ Фото: DeepStateMAP Как проходит контрнаступление ВСУ Фото: DeepStateMAP

Напомним, 2 августа в The New York Times сообщили со ссылкой на официальных лиц США и аналитиков, что Силы обороны Украины на данный момент изменили тактику ведения войны, сосредоточившись на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности.