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Военный Фокус Ситуация в Авдеевке Российско-украинская война Битва за Донбасс Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Контрнаступление ВСУ: что происходит на поле боя и как изменился фронт (карта)

Контрнаступление ВСУ, бои за Бахмут, битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские оккупанты
Фото: Генштаб ВСУ | Как проходит контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают продвигаться вперед и выбивают противника с занятых позиций. Попытки россиян наступать также провалились.

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Украинские военные продолжают собственное контрнаступление, а российские оккупанты несут существенные потери на Востоке и не в состоянии добиться никаких успехов. Об этом сообщил спикер Генштаба Павел Ковальчук, передает Telegram-канал Military Media Center 4 августа.

Купянское и Лиманское направления: подробности

Российские оккупанты решили пойти в наступление на этом участке фронта, чтобы отвлечь украинских защитников от собственного контрнаступления. Представитель Генштаба отметил, что Силы обороны, несмотря на давление, продолжают сдерживать противника.

Контрнаступление ВСУ, бои за Бахмут, битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские оккупанты Fullscreen
Как проходит контрнаступление ВСУ
Фото: DeepStateMAP
Контрнаступление ВСУ, бои за Бахмут, битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские оккупанты Fullscreen
Как проходит контрнаступление ВСУ
Фото: DeepStateMAP

Бахмутское направление: подробности

"На Бахмутском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Тяжелые бои продолжаются", — сообщил спикер.

Также отмечалось, что за последние сутки от обстрелов российских оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

Контрнаступление ВСУ, бои за Бахмут, битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские оккупанты Fullscreen
Как проходит контрнаступление ВСУ
Фото: DeepStateMAP

Марьинское и Авдеевское направления: подробности

Силы обороны при помощи артиллерии наносят разрушительные удары по позициям российских оккупантов и другим военным целям ВС РФ.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральной частях Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ, бои за Бахмут, битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские оккупанты Fullscreen
Как проходит контрнаступление ВСУ
Фото: DeepStateMAP
Контрнаступление ВСУ, бои за Бахмут, битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские оккупанты Fullscreen
Как проходит контрнаступление ВСУ
Фото: DeepStateMAP

Южное направление: подробности

Контрнаступление украинских военных идет полным ходом. В частности, речь идет про Бердянское и Мелитопольское направления, где российские оккупанты несут колоссальные потери.

Украинские военные здесь также закрепляются на занятых позициях.

Контрнаступление ВСУ, бои за Бахмут, битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские оккупанты Fullscreen
Как проходит контрнаступление ВСУ
Фото: DeepStateMAP
Контрнаступление ВСУ, бои за Бахмут, битва за Донбасс, война РФ против Украины, российские оккупанты Fullscreen
Как проходит контрнаступление ВСУ
Фото: DeepStateMAP

Напомним, 2 августа в The New York Times сообщили со ссылкой на официальных лиц США и аналитиков, что Силы обороны Украины на данный момент изменили тактику ведения войны, сосредоточившись на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности.