Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Контрнаступ ЗСУ: що відбувається на полі бою і як змінився фронт (карта)

Контрнаступ ЗСУ, бої за Бахмут, битва за Донбас, війна РФ проти України, російські окупанти
Фото: Генштаб ЗСУ | Як проходить контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують просуватися вперед і вибивають противника із зайнятих позицій. Спроби росіян наступати також провалилися.

Related video

Українські військові продовжують власний контрнаступ, а російські окупанти зазнають істотних втрат на Сході і не в змозі домогтися жодних успіхів. Про це повідомив спікер Генштабу Павло Ковальчук, передає Telegram-канал Military Media Center 4 серпня.

Куп'янський та Лиманський напрямки: подробиці

Російські окупанти вирішили піти в наступ на цій ділянці фронту, щоб відволікти українських захисників від власного контрнаступу. Представник Генштабу зазначив, що Сили оборони, незважаючи на тиск, продовжують стримувати противника.

Контрнаступ ЗСУ, бої за Бахмут, битва за Донбас, війна РФ проти України, російські окупанти Fullscreen
Як проходить контрнаступ ЗСУ
Фото: DeepStateMAP
Контрнаступ ЗСУ, бої за Бахмут, битва за Донбас, війна РФ проти України, російські окупанти Fullscreen
Як проходить контрнаступ ЗСУ
Фото: DeepStateMAP

Бахмутський напрямок: подробиці

"На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають", — повідомив речник.

Також зазначалося, що за останню добу від обстрілів російських окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.

Контрнаступ ЗСУ, бої за Бахмут, битва за Донбас, війна РФ проти України, російські окупанти Fullscreen
Як проходить контрнаступ ЗСУ
Фото: DeepStateMAP

Мар'їнський та Авдіївський напрямки: подробиці

Сили оборони за допомогою артилерії завдають руйнівних ударів по позиціях російських окупантів та інших військових цілях ЗС РФ.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в північній і центральній частинах Мар'їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії на північ та південний схід від Авдіївки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", — йдеться в повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ, бої за Бахмут, битва за Донбас, війна РФ проти України, російські окупанти Fullscreen
Як проходить контрнаступ ЗСУ
Фото: DeepStateMAP
Контрнаступ ЗСУ, бої за Бахмут, битва за Донбас, війна РФ проти України, російські окупанти Fullscreen
Як проходить контрнаступ ЗСУ
Фото: DeepStateMAP

Південний напрямок: подробиці

Контрнаступ українських військових йде повним ходом. Зокрема, йдеться про Бердянський і Мелітопольський напрямки, де російські окупанти зазнають колосальних втрат.

Українські військові тут також закріплюються на зайнятих позиціях.

Контрнаступ ЗСУ, бої за Бахмут, битва за Донбас, війна РФ проти України, російські окупанти Fullscreen
Як проходить контрнаступ ЗСУ
Фото: DeepStateMAP
Контрнаступ ЗСУ, бої за Бахмут, битва за Донбас, війна РФ проти України, російські окупанти Fullscreen
Як проходить контрнаступ ЗСУ
Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 2 серпня в The New York Times повідомили з посиланням на офіційних осіб США та аналітиків, що Сили оборони України наразі змінили тактику ведення війни, зосередившись на тому, щоб виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності.