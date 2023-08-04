Контрнаступ ЗСУ: що відбувається на полі бою і як змінився фронт (карта)
Українські військові продовжують просуватися вперед і вибивають противника із зайнятих позицій. Спроби росіян наступати також провалилися.
Українські військові продовжують власний контрнаступ, а російські окупанти зазнають істотних втрат на Сході і не в змозі домогтися жодних успіхів. Про це повідомив спікер Генштабу Павло Ковальчук, передає Telegram-канал Military Media Center 4 серпня.
Куп'янський та Лиманський напрямки: подробиці
Російські окупанти вирішили піти в наступ на цій ділянці фронту, щоб відволікти українських захисників від власного контрнаступу. Представник Генштабу зазначив, що Сили оборони, незважаючи на тиск, продовжують стримувати противника.
Бахмутський напрямок: подробиці
"На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають", — повідомив речник.
Також зазначалося, що за останню добу від обстрілів російських окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.
Мар'їнський та Авдіївський напрямки: подробиці
Сили оборони за допомогою артилерії завдають руйнівних ударів по позиціях російських окупантів та інших військових цілях ЗС РФ.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в північній і центральній частинах Мар'їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії на північ та південний схід від Авдіївки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", — йдеться в повідомленні.
Південний напрямок: подробиці
Контрнаступ українських військових йде повним ходом. Зокрема, йдеться про Бердянський і Мелітопольський напрямки, де російські окупанти зазнають колосальних втрат.
Українські військові тут також закріплюються на зайнятих позиціях.
Нагадаємо, 2 серпня в The New York Times повідомили з посиланням на офіційних осіб США та аналітиків, що Сили оборони України наразі змінили тактику ведення війни, зосередившись на тому, щоб виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності.