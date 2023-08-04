"Победа — дело времени": бойцы бригады "Червона калина" провели учения (видео)

Участники учений совершенствовали навыки по аэроразведке, ориентированию на местности и соответствующему прокладыванию маршрутов, коммуникации между различными соединениями.

Бойцы бригады Национальной Гвардии "Червона Калина" провели масштабные тренировки с использованием бронетехники. Подробности сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

На полигоне участники учений совершенствовали навыки по аэроразведке, ориентированию на местности и соответствующей прокладке маршрутов, коммуникации между различными соединениями. Стрельбе из различных видов вооружения уделялось особое внимание.

Командир одного из штурмовых подразделений рассказал, что такие регулярные тренировки дают возможность приобрести уверенность в себе и своем подразделении. У всех защитников одна общая цель — победа. Именно ради этого бойцы не ищут дополнительную мотивацию или вдохновение, а регулярно учатся, делая это быстро. Он отметил, что война это тяжелая вещь, поэтому каждый из украинцев должен отработать как можно больше воображаемых ситуаций, получить все необходимые навыки.

"Победа над врагом при таких условиях — дело времени", — отметил боец.

Напомним, 20 июня бригада "Червона Калина" Гвардии Наступления показала фронтовые будни. Военные подразделения на фронте принимают непосредственное участие в боевых столкновениях на передовой. Они применяют стрелковое оружие и гранатометы против российских оккупантов, нанося им максимальное поражение.

Также 31 марта бригада "Червона Калина" показала атаку по целям российских войск. Бойцы экипажа мобильной огневой группы за несколько месяцев уничтожили 3 БПЛА и наземные цели противника.