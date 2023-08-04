Справляются без крематориев: ВСУ показали, как оккупанты избавляются от тел солдат ВС РФ
Тела убитых россиян не забирают с позиций, поэтому личный состав, который остался в живых, решает эту "проблему" на месте.
Российские оккупанты сжигают тела своих убитых товарищей прямо на позициях. Такие действия оккупантов с дронов сняли украинские защитники. Видео, как доказательство этому, выложили в телеграм-канале издания "РИА Мелитополь".
"Мобильные крематории не подъехали, справились своими силами. На видео с дрона за 2 облета видно яму с трупами, которая во время второго облета пылает", — говорится в сообщении.
На зафиксированных кадрах видно, что неподалеку позиции на одном из направлений российские оккупанты выкопали специальную яму, куда вкладывают тела своих погибших. На момент съемки дроном, там уже есть тела, а потом содержимое ямы уже горит, и видно, как в направлении импровизированного крематория захватчики несут еще одно тело. Между тем двое других солдат подливают из канистры легковоспламеняющееся вещество, и огонь в яме усиливается.
Напомним, что на Запорожском направлении Силы обороны сожгли дотла редкую вражескую ремонтно-эвакуационную машину "БРЭМ-Л". В нее попали украинские операторы дронов.
Ранее сообщалось, что львовские десантники с HIMARS сожгли российский "Бук". ЗРК оккупанты спрятали в одной из посадок, но его украинские защитники и навели на него американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS.