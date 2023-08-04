Фото не публиковать: в Польше предупредили о большом количестве военной техники на дорогах

В пресс-службе армии Польши призвали не публиковать информацию о передвижении военной техники, а также предупредили об интенсивных полетах военной авиации.

Власти Польши предупредили поляков о том, что в ближайшие выходные на дорогах по всей стране будет много военной техники. Об этом сообщает PAP.

Так, в пресс-службе Вооруженных сил Польши заявили, что с пятницы, 4 августа, по воскресенье, 6 августа, дорогам будут передвигаться колонны военной техники в связи с подготовкой к военному параду в Варшаве.

Сообщается, что военная техника будет передвигаться преимущественно в ночные часы, однако отдельные передвижения будут и в дневное время. Водителей призвали проявлять осторожность, а также не делиться информацией о передвижении техники в социальных сетях.

Более того, как отметили в ведомстве, утром 7 августа в Польше будут интенсивные полеты авиации. Затем 8-13 августа пилоты будут выполнять тренировочные полеты.

В PAP отметили, что масштабный военный парад в Варшаве запланирован на 15 августа.

Напомним, что СМИ сообщали, что польские службы задержали российского шпиона. Так, Белорус в составе шпионской сети работал на спецслужбы РФ, следил за объектами критической инфраструктуры Польши.

Также 3 августа генерал польской армии Марек Соколовский заявил, что вертолетчики готовы без колебания применить оружие на границе с Беларусью. По приказу главы Минобороны Мариуша Блащака, в район Подлясья переброшены вертолеты из 1-ой воздушно-десантной и 25-ой бригады сил Польши. Генерал Марек Соколовский утверждает, что летчики этих подразделений имеют боевой опыт.