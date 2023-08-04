Удар по "Оленегорскому горняку": россияне смогли дотащить корабль до порта (фото)

Появились первые спутниковые фото военно-морской базы РФ в Новороссийске после ночной атаки.

В сети опубликовали спутниковые снимки большого десантного корабля страны-агрессора России Оленегорский горняк, который сильно кренится на один борт после атаки морскими дронами в Новороссийске Краснодарского края. Снимки, сделанные компанией Planet, опубликовал в Twitter аналитик лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Джозеф Демпси.

Он сообщил, что у одной из причальных стенок можно увидеть российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который, вероятно, пострадал в результате удара.

На опубликованных снимках видно, что россияне подперли поврежденный ВСУ корабль к причалу при помощи буксира.

Что известно про затопление "Оленегорского горняка"

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил повреждения в результате атаки 4 августа морскими дронами в акватории Новороссийского порта, затонул в доке.

Корабли данного проекта вооружены двумя сдвоенными 57-мм артиллерийскими установками АК-725 и 4 пусковыми установками ЗРК "Стрела-2".

9 февраля 2022 года корабль вошел в Черное море с целью поддержки полномасштабного вторжения в Украину и предназначался для борьбы с воздушными и морскими целями.

Как сообщал российский провоенный блогер Владислав Поздняков, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения. В результате удара надводного дрона затопило один из отсеков корабля. На опубликованных кадрах виден сильный крен судна.