В Украине протестировали на воде "уникальную разработку" — военные каяки (фото, видео)

"Полоз-М16" оборудован электродвигателем и гранатометом. Защитник "Боброкойот" рассказал, что такие нужны подразделениям для выполнения тайных задач.

Украинские военнослужащие одного из подразделений испытали каяк отечественного производства "Полоз-М16". Он уже прошел заводские испытания и теперь показал себя в работе на воде. Об этом говорится в материале АрмияInform, опубликованном 3 августа.

Директор предприятия "Адамант верфь" и председатель "Лодочного союза Украины" Сергей Остащенко рассказал, что разработка военного каяка началась с обращения бойцов одного из подразделений.

Фото разработчика Сергея Остащенко Фото: АрміяInform

"И их оценка для нас очень важна. Потребность в таких изделиях в войсках есть", — отметил он.

Руководитель предприятия проинформировал, что двухместный каяк "Полоз-М16" может перевозить 480 килограммов, также есть одноместные и трехместные варианты. Все каяки были разработаны при участии бойцов ВСУ.

На носу украинской разработки — гранатомет УАГ-40 калибра 40 миллиметров. Он соответствует стандартам НАТО и может наносить удары осколочными или фугасными гранатами. Дальность прицельной стрельбы составляет полтора километра, а поражать цели УАГ-40 способен на расстоянии более двух километров. Остащенко подчеркнул, что гранатомет весит всего 18 килограммов и почти не имеет отдачи, поэтому подходит для установки на небольших каяках.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

"Это уникальная украинская разработка (...) Никакой бронекатер ему не страшен. Нашему "Полозу-М16" достаточно просто зайти в камыш, спрятаться хорошо и оттуда расстреливать врага, как в тире", — заявил он.

Разработчик рассказал, что каяк оборудован электродвигателем. Однако он сменный, поэтому при необходимости на его место можно установить двигатель внутреннего сгорания.

"А есть у нас вариант каяка, где электродвигатель встроенный — тогда каяк можно сбрасывать с вертолета во время десантирования. Или на специальной платформе — даже с самолета", — отметил директор "Адамант верфь".

Он сообщил, что для дальних выходов каяк комплектуется небольшими плитками для приготовления пищи. Украинская разработка позволяет защитникам непрерывно выполнять задачи на воде в течение нескольких недель или даже месяца.

"Также комплектуем специальными чайниками, гамаками, мачете, чтобы прорубить путь в камышах, маленькой палаткой", — добавил Остащенко.

Украинский военный каяк на электродвигателе: отзыв защитника

Фото военного с позывным "Боброкойот" Фото: АрміяInform

Также журналисты взяли комментарий относительно "Полоза-М16" у военнослужащего ВСУ с позывным "Боброкойот". Он подчеркнул, что похожие изделия используют подразделения спецназначения Великобритании и США.

"Особенностью электродвигателя на "Полоз-М16" является то, что он позволяет управлять каяком дистанционно с помощью пульта: повороты, скорость — все регулируется. Двигатель почти бесшумный — тише, чем звук от гребли веслами. То есть куда-то подкрасться, спрятаться в камышах — это без проблем", — объяснил защитник.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Боец описал особенности материала, из которого произведен "Полоз-М16". Он не боится мороза и жары, а также может быть легко восстановлен в случае повреждений от выстрелов. "Боброкойот" добавил, что при необходимости в каяк можно положить раненого.

"Также здесь можем перевезти боекомплект или положить кучу дронов и потом из камыша запускать, куда нужно", — сказал он.

Военный убежден, что в таких каяках нуждаются в определенных подразделениях. Он рассказал, что иногда защитникам нужно тихо приблизиться по воде к точке.

"Определенный период я служил в одном из подразделений, а там как-то у нас была задача — обеспечить штурмовую переправу. И именно с помощью таких каяков мы смогли провести разведку, закрепиться и сделать так, чтобы другие большие плавсредства уже пошли за нами", — поделился "Боброкойот".

Напомним, аналитики Oryx проинформировали, что Украина получила новую партию вооружения для Сил обороны. В частности, Турция предоставила защитникам дополнительные Bayraktar TB2, бронетранспортеры, минометы, кассетные боеприпасы и пулеметы.

Между тем одно из подразделений ГУР Минобороны получило беспилотники "Валькирия" в качестве помощи от одного из украинских фондов. Кроме дронов и оборудования к ним разведчикам передали мощные ноутбуки.