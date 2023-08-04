ВМС не причастны к повреждению корабля возле Новороссийска, — Плетенчук (видео)

Информация источников СБУ о совместной с Военно-морскими силами операции не соответствует действительности, рассказал спикер ВМС.

Военно-морские силы ВСУ не имеют отношения к повреждению российского десантного корабля "Оленегорский горняк" возле Новороссийска. Об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

"Я могу подтвердить только два факта. Первое: то, что произошел инцидент с кораблем указанным, и что он поврежден. Второй факт — то, что ВМС не имеют к этому никакого отношения. Все", — подчеркнул он.

По его словам, сообщение источников в СБУ, что повреждение российского корабля было совместной операцией с ВМС не соответствует действительности.

"Эта война нас приучила к одному — всегда доверять и брать информацию только у официальных источников. Потому что у меня, например, такой информации нет. И вы знаете, что у нас есть стандарты пресс-службы. Соответственно в случае, если бы это соответствовало действительности, мы подавали бы информацию другим способом. Но сейчас я могу лишь отметить, что наша структура участия в этом не принимала", — рассказал Плетенчук.

Имеют ли ВМС средства для проведения подобных операций?

Представитель Военно-морских сил отметил, что ВМС "имеют все виды вооружений" для поражения таких российских кораблей.

"Но когда обычно у меня спрашивают об общеизвестных дронах под названием "Магура", то здесь я должен отметить, что эти дроны у нас на вооружении, в ВМС, не находятся", — сказал он.

Что известно о корабле "Оленегорский горняк"?

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что этот десантный корабль оказался в акватории Черного моря не случайно.

"Этот корабль вообще с Северного флота. И он был среди тех единиц больших десантных кораблей (мне кажется, их было шесть, если я правильно помню) от начала полномасштабного вторжения, которые перебросили в акваторию Черного моря для того, чтобы осуществить высадку на южное побережье материковой Украины", — рассказал он.

По словам представителя ВМС подобные корабли с самого начала имели определенные задачи и функции. Именно поэтому в начале полномасштабного вторжения некоторые из этих судов можно было наблюдать прямо на горизонте рейда из Одессы.

Какую функцию выполняют подобные корабли для РФ?

Плетенчук сообщил, что десантные суда РФ сейчас используются для решения "логистических проблем".

"Учитывая то, что ВМС освободили эту акваторию, а это 25 тысяч квадратных кубометров, от присутствия вражеских кораблей благодаря подразделениям береговых ракетно-артиллерийских войск, они сейчас использовались, подобные единицы (я не говорю конкретно об этой единице, но его "одноклассники"), решали логистические проблемы, связанные с переброской даже гражданского автотранспорта и гражданских через Керчь-Еникальский пролив", — рассказал спикер ВМС.

Отмечается, что Россия использует военные корабли для таких нужд, из-за ограниченности движения по Керченскому мосту.

"Сейчас мост работает в реверсном режиме, туда не пускают грузовики, работает фактически в штатном режиме только железнодорожная ветка как логистический путь, они возобновили работу переправы. И эти корабли привлекались непосредственно для переброски даже гражданского автотранспорта", — подытожил Плетенчук.

К слову, 4 августа Фокус писал, что спутниковый снимок поврежденного корабля российских ВМФ "Оленегорский горняк" показал возможную утечку нефти. Судно, подбитое украинским морским дроном, зафиксировано на спутниковом снимке в порту Новороссийска.

Напомним, 4 августа военный аналитик Шон Белл сообщил, что Украина атаковала в Новороссийске дронами-невидимками. У ВСУ, по словам британского аналитика Шона Белла, достаточно технологических разработок.

Также экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко 4 августа рассказал, что "Оленегорский горняк" уже не имеет смысла восстанавливать . По словам капитана запаса ВМС Украины Андрея Рыженко, десантный корабль, судя по всему, посадят на мель и спишут с Военно-морского флота ВС РФ.