Удар по кораблю РФ в Новороссийске: пропагандисты назвали атаку дронов "квантовым скачком"

По словам российского журналиста Сергея Мардана, событие в новороссийском порту масштабнее, чем когда беспилотники атаковали офисы российских министерств.

Российские комментаторы и военные блогеры выражают смешанные чувства по поводу событий в порту Новороссийска. Известный пропагандист Сергей Мардан высказался об атаке дронов в своем Telegram-канале.

Он назвал операцию с применением украинских морских дронов "квантовым скачком" в том, что касается географии конфликта. По его словам, это даже масштабнее, чем когда беспилотники атаковали офисы российских министерств.

Он также отметил, что после этой атаки ВС РФ все равно придется продолжать войну.

Другие российские комментаторы удивлялись сообщениям от Минобороны России, последовавшим за атакой. Российское оборонное ведомство уведомило о том, что "беспилотники уничтожены".

Комментаторы отметили, что угроза российскому флоту будет существовать до тех пор, пока у ВСУ будет возможность выводить в море боевые беспилотники. Поэтому они призвали к уничтожению портовой инфраструктуры Украины.

Популярный пророссийский Telegram-канал "Ридовка" написал, что главная задача в том, чтобы обнаруживать украинские катера заранее, чтобы было время для перехвата силами флота РФ или ПВО. В качестве альтернативы назвали захват Одессы.

Реакция Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что дроны меняют правила игры в Черном море, возвращают акватории полноценную внешнюю юрисдикцию и возвращают всех к международному морскому праву.

"Поэтому присутствию российского флота в Черном море будет положен конец, а с ним — и традиционному московскому шантажу", — заявил советник.

Напомним, что спутниковые снимки поврежденного корабля "Оленегорский горняк" показали утечку нефти. На кадрах, опубликованных Planet Labs, видно темное пятно, распространяющееся от задней части пострадавшего судна.

Также сообщалось, что россияне смогли дотащить корабль "Оленегорский горняк" до порта, на что указывают фото военно-морской базы РФ после ночной атаки.