Группу набрали: восемь пилотов ВСУ готовы учиться на истребителях F-16, – СМИ

Свободно владеющие английским языком пилоты приступят к обучению, как только Вашингтон утвердит план подготовки. Главная задача союзников Украины по НАТО — обучить экипаж для двух эскадрилий истребителей.

Первую группу из восьми украинских пилотов, которые будут обучать на американских истребителях F-16, уже определили. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленных военных и чиновников США.

Данная группа из Украины свободно владеет английским языком и готова обучаться, как только план подготовки официально утвердят в США. Точные сроки начала тренировок держат в секрете.

Представитель США сказал, что 20 пилотов немного владеющие английским языком, готовы начать языковые курсы в Великобритании уже в августе.

Всего должны отобрать 32 украинских пилота для потенциального участия в программе обучения. Этого количества хватит для двух эскадрилий, но знание английского языка остается камнем преткновения, заметили собеседники.

"F-16 предназначены для многолетней защиты Украины, чтобы заставить Россию дважды подумать перед усилением вторжения. Украинские чиновники обещали, что не будут использовать F-16 для полетов над Россией и бомбардировкой целей", — пишет издание.

Politico добавило, что коалиция из 11 стран НАТО поможет украинцам научиться управлять американскими истребителями F-16. Основная часть обучения пройдет в Дании и Румынии.

Напомним, что на Банковой недавно анонсировали скорую отправку современных истребителей F-16. Нужно только дождаться соответствующего решения из Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа просил партнеров ускорить поставки F-16 для ВСУ. Украину надо обязательно защитить от российского террора воздушным щитом, говорил глава государства.