Дронами — по нефти РФ: чем грозит атака на Новороссийск российскому экспорту, — FT

По словам экспертов FT, атаки дронов угрожают нефтяному экспорту России, а это, в свою очередь, поднимет цены на топливо и может привести к уменьшению поддержки Украины.

Нефтяная отрасль России оказалась под угрозой после удара морских дронов по портовой инфраструктуре Новороссийска. С другой стороны, могут вырасти цены на топливо и это повлияет на войну в Украине. Об этом говорится в материале издания The Financial Times.

Издание отметило, что дроны атаковали порт Новороссийска, повредив десантный корабль "Оленегорский горняк". При этом под угрозой оказались терминалы, через которые Россия отгружает сырую нефть и нефтепродукты. В частности, речь идет о том, что через данный порт РФ продает 600 тыс. баррелей нефти в сутки. Там же расположены терминалы Каспийского трубопроводного консорциума, который качает нефть из Казахстана со скоростью 1,2 млн баррелей в сутки.

Указывается, что атака произошла после того, как российские ракеты нанесли удары по украинской инфраструктуре, вовлеченной в экспорт зерна: "Страны атакуют основные источники экспортного дохода друг друга", — пишет FT.

Нападение на Новороссийск может вызвать недовольство в США, предполагает издание и называет две причины:

во-первых, американское правительство пыталось удержать российскую нефть на рынке — это должно было приостановить рост цены на топливо;

во-вторых, одним из владельцев Каспийского консорциума является компания Chevron из США.

FT процитировало аналитика ЦРУ Хелиму Крофте — сейчас она работает в инвестиционном банке RBC Capital Market: "Белый дом не воспримет все, что рискует сократить поставки российской нефти на рынок". Эксперт предположила, что Украину труднее будет поддерживать, если цены на топливо сильно вырастут.

Отметим, после удара дронов на Новороссийск мировая цена на нефть Brent несколько выросла, показывает инфографика портала Investing. Рост незначительный, но он продолжается. Кроме того, аналогичная ситуация с российской валютой — рубль подорожал к евро и доллару, и курс продолжает падать.

Нефть Brent — цена на мировых рынках по состоянию на 5 августа 2023 года — Investing Фото: investing

Между тем аналитическая группа BlackSeaNews отметила, что летом 2023 года продолжился рост экспорта российской нефти через Черное море. В частности, в июне РФ продала за границу 4,9 млн тонн сырой нефти. Перед этим пик продаж был в марте — более чем 5 млн тонн. Летняя тенденция имеет определенную особенность, заявили эксперты: если раньше больше экспорта шло в Европу, то теперь — в Индию, Сингапур, Китай и Турцию.

Экспорт российской нефти через Черное море — BlackSeaNews

Напоминаем, в ночь с 4 на 5 августа морской дрон попал в российский нефтяной танкер SIG возле Керченского моста. Взрывом пробило корпус судна и повреждено машинное отделение.

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал последние события в российских портах. Офицер отметил, что атаки на российские корабли — закономерны, и посоветовал властям РФ покинуть оккупированные территории.