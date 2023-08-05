Абсолютно логично: в СБУ отреагировали на атаки дронов на корабли РФ

Украинские силовики дали один совет российскому командованию: что нужно делать, чтобы ударов по портам и кораблям стало меньше.

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Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал ситуацию в Черном море, где в последние дни участились случаи появления надводных дронов. Также офицер опубликовал несколько советов российским властям. Комментарий Малюка опубликован на странице Facebook ведомства.

По словам главы СБУ, появление морских дронов неподалеку от кораблей РФ и Крымского моста — "абсолютно логично". Кроме того, "хлопки", которые время от времени происходят, являются эффективным шагом воздействия на врагов.

Также Малюк признал, что Украина действительно проводит спецоперации в своих территориальных водах. И эти операции являются вполне законными, подчеркнул офицер.

В комментарии прозвучали советы для России — что нужно делать, чтобы атаки дронов на корабли и Крымский мост прекратились: нужно "покинуть территориальные воды Украины и нашу землю". Причем, рекомендует Малюк, это нужно сделать "чем быстрее".

Отметим, в ночь с 4 на 5 августа возле Крымского моста произошла атака морских дронов на российский нефтяной танкер SIG. В первых сообщениях указывалось, что во время атаки даже выключили освещение моста. Позже стало известно, что танкер SIG получил пробоину в машинном отделении. Также опубликовали видео с борта дрона — видно как устройство движется по морю и врезается в борт судна.

Накануне, 4 августа, дроны атаковали порт в Новороссийске. Одной из пораженных целей был военный десантный корабль "Оленегорский горняк". Кадры с места событий свидетельствуют, что он получил пробоину, накренился и его буксировали ближе к берегу.

Еще одна из возможных целей, по которым могли попасть дроны — специальное устройство для погрузки нефти Каспийского трубопроводного консорциума под названием "нефтяной маяк".

Между тем начиная с 18 июля — даты разрыва зерновой сделки — армия РФ осуществила несколько воздушных атак на украинскую гражданскую инфраструктуру в портах. В частности, под ударами врага оказались порты Одессы и Черноморска — 19 июля сгорело около 60 тыс. тонн зерна. Также враг атаковал порты на Дунае: 24 июля попал по порту в Рени, 4 августа — в Измаиле. Во время атаки на Измаил сгорело административное здание и еще несколько тысяч тонн пшеницы.

Напоминаем, после атаки морских дронов на порт Новороссийска началось стремительное падение курса рубля. В частности, в течение нескольких часов курс вернулся к уровню марта 2022 года, когда Россия напала на Украину.

Тем временем Литва сообщила о выделении нового пакета помощи Украине: речь идет о поставках ЗРК NASAMS, который эффективен для сбивания целей на средней дальности.