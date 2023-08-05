NASAMS и противодействие дронам: Литва объявила новый пакет военной помощи Украине

В литовском Минобороны заявили, что предоставят защитникам ЗРК и военное оборудование. Также страна помогает с лечением и реабилитацией украинских бойцов.

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Литва объявила новый пакет военной поддержки Силам обороны Украины. Об этом говорится в публикации на сайте министерства национальной обороны Литовской Республики от 4 августа.

В ближайшее время Украина получит зенитные ракетные комплексы NASAMS. Кроме них Литва обещает предоставить оборудование — материально-техническое и для противодействия дронам — и "много обеспечения". В частности, в пакет помощи войдут кровати.

"Литва также активно обучает украинских военных, предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, организует консультации экспертов, выделяет средства международным фондам поддержки Украины", — подчеркнули в литовском Минобороны.

Пресс-служба отметила, что в течение семи месяцев 2023 года военная помощь Литвы включает вертолеты Ми-8, зенитные установки Bofors L70 со снарядами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и боеприпасы для гранатометов.

Напомним, по данным СМИ на следующей неделе США могут объявить новый пакет военной помощи Украине. Какое вооружение туда войдет, неизвестно. Однако журналисты ожидают, что уже в начале сентября на фронте могут появиться танки M1 Abrams.

30 июля в соцсетях появилось видео с военных учений, в которых участвовали мобильные системы противовоздушной обороны MR-2 "Виктор". На их производство чехи собирали после полномасштабного вторжения ВС РФ, проект назывался "Подарок для Путина".