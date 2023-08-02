США готовят новый пакет военной помощи для Украины, — СМИ

Предыдущие два пакета военной помощи от Белого дома были объявлены на 1,3 миллиарда и 400 миллионов долларов. ВСУ, со своей стороны, ожидают прибытия танков Abrams M1.

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На следующей неделе Соединенные штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщило Politico.

В Министерстве обороны США, по словам журналистов, ожидают, что объявление еще одного транша состоится в начале следующей недели. В издании не отметили, что может войти в новый пакет помощи.

Журналисты рассказали, что ВСУ ждут прибытия основного боевого танка армии США M1 Abrams, который может появиться в Украине уже в начале сентября. Он поможет украинским бойцам пробить оборонительные линии врага.

Добавим, что последний пакет военной помощи от США для Украины на 400 миллионов долларов предусматривал поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, артиллерии, других боеприпасов, бронетехники и противотанкового оружия.

Напомним, 25 июля Фокус писал о содержимом второго пакета военной помощи от США для Украины. В частности, в перечне, опубликованном Министерством обороны США, есть ракеты для ПВО, высокоточные снаряды для HIMARS, БК для артиллерии и минометов.

Тогда как о содержании первого пакета военной помощи от США для ВСУ на 1,3 миллиарда долларов стало известно 19 июля. В военный пакет помощи вошли критически важные для Украины средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Эта помощь выделена согласно программе USAI, то есть военное снаряжение будет заказываться американским оружейникам и сейчас его еще не существует.