США выделили Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд: что в него вошло

Украинские военные получат от американских партнеров дополнительное количество систем NASAMS, снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и прочее оборудование.

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В среду, 19 июля, Министерство обороны США анонсировало пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины на 1,3 миллиарда долларов. Об этом стало известно из официального портала Пентагона.

В ведомстве подчеркнули, что в новый пакет помощи вошли критически важные для Украины средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В США объявили о новом пакете помощи для Украины

Сообщается, что в отличие от полномочий президента США, согласно которым Минобороны доставляет Украине оборудования из собственных запасов, полномочия USAI предусматривают закупку техники у промышленности или партнеров для последующей передачи ВСУ.

Новый пакет военной помощи США для Украины на 1,3 миллиарда долларов включает:

4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;

152-мм артиллерийские снаряды;

оборудование для разминирования;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства противодействия БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

50 тактических машин для эвакуации техники;

оборудование для охраны портов и гаваней;

тактические защищенные системы связи;

поддержку обучения и технического обслуживания.

Напомним, что 18 июля состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн". Союзники Украины уделили внимание трем составляющим: борьбе с российскими беспилотниками, поставкам бронемашин для пехоты ВСУ и боеприпасов.

Ранее, 12 июля, Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 65 млн долларов. Выделенные средства будут направлены на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии.