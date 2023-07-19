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Военный Фокус Российско-украинская война

США выделили Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд: что в него вошло

Поставки оружия, вооружения, военная помощь, США, война в Украине
Фото: Минобороны США | Поставки оружия

Украинские военные получат от американских партнеров дополнительное количество систем NASAMS, снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и прочее оборудование.

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В среду, 19 июля, Министерство обороны США анонсировало пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины на 1,3 миллиарда долларов. Об этом стало известно из официального портала Пентагона.

В ведомстве подчеркнули, что в новый пакет помощи вошли критически важные для Украины средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В США объявили о новом пакете помощи для Украины

Сообщается, что в отличие от полномочий президента США, согласно которым Минобороны доставляет Украине оборудования из собственных запасов, полномочия USAI предусматривают закупку техники у промышленности или партнеров для последующей передачи ВСУ.

Новый пакет военной помощи США для Украины на 1,3 миллиарда долларов включает:

  • 4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские снаряды;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства противодействия БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • 50 тактических машин для эвакуации техники;
  • оборудование для охраны портов и гаваней;
  • тактические защищенные системы связи;
  • поддержку обучения и технического обслуживания.

Напомним, что 18 июля состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн". Союзники Украины уделили внимание трем составляющим: борьбе с российскими беспилотниками, поставкам бронемашин для пехоты ВСУ и боеприпасов.

Ранее, 12 июля, Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 65 млн долларов. Выделенные средства будут направлены на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра на территории Британии.