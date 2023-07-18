Бронемашины M113, антидроны и боеприпасы: итоги виртуальной встречи "Рамштайн-14"

В ходе 15-го "Рамштайна" союзники Украины уделили внимание трем составляющим: борьбе с российскими беспилотниками, поставкам бронемашин для пехоты ВСУ и боеприпасов. Генерал Марк Милли объяснил, что контрнаступление показало разницу между реальными боями и войной на бумаге.

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Во вторник, 18 июля, состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", который в этот раз проходила в режиме онлайн-конференции. Представители почти 50 стран-союзниц обсуждали укрепление обороноспособности Украины. Трансляция велась в YouTube.

Основной фокус внимания был смещен в сторону насущных потребностей ВСУ, таких как боеприпасы и антидронные системы, которые также понадобятся и в долгосрочной перспективе.

Боеприпасы — срочно: итоги "Рамштайна"

Министр обороны США Ллойд Остин отметил на встрече с участниками международной коалиции обсудили планы по наращиванию производства в отдельных странах, а также на мультинациональном уровне в рамках инициативы ЕС по выпуску большего объема боеприпасов.

17 боевых групп для контрнаступления

Глава Объединенного комитета начальников штаба США генерал Марк Милли сообщил, что партнеры Украины подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления. Среди прочего, речь идет о численности военнослужащих в 63 000. Вместе с тем, по его словам, ВСУ действуют сдержанно и постепенно преодолевают российские оборонные редуты.

Бронемашины М113 из стран Бенилюкса

В обозримом будущем на вооружении Сил обороны Украины появятся новая партия бронемашин M113. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, это совместная инициатива Амстердама, Брюсселя и Люксембурга.

Оллонгрен объяснила, что таким образом у украинской пехоты появятся дополнительные возможности.

M113 оснащены системой вооружения, управляемой дистанционно, и пулеметами.

"Рамштайн-14": антидроны и ударные БПЛА

По данным информагентства Reuters, администрация президента США Джо Байдена скоро анонсирует новый пакет военной поддержки для Украины на 1,3 млрд долларов.

Журналисты, со ссылкой на правительственные источники, отмечают, что в новый пакет помощи войдут средства ПВО, системы для борьбы с дронами, ударные беспилотники, а также боеприпасы.

Сообщается о системе VAMPIRE, которую выпускает компания L3Harris Technologies и которая предназначена для борьбы с наземными дронами и БПЛА.

В пакете помощи могут быть и две разновидности барражирующих боеприпасов: дрон Phoenix Ghost от компании AVEVEX и Switchblade производства AeroVironment Inc.

Ожидается, что австралийский производитель DroneShield Ltd поставит Украине ряд противодронных систем: радары, датчики и аналитические системы.

Контрнаступление ВСУ: разница между реальными боями и войной на бумаге

Генерал Марк Милли объяснил, что текущий этап контрнаступления Украины "далеко не провальный", хотя продвижение все же идет медленнее, чем ожидалось.

По его словам, контрнаступление началось 5-6 недель назад. Ряд военных испытаний, проводившихся до его начала, показывал определенные уровни продвижения, однако текущее замедление объясняется "разницей между войной на бумаге и реальной войной", отметил Милли на пресс-конференции.

Встреча в формате "Рамштайн", смотреть с 12:27

Речь идет о реальных людях в реальных бронемашинах, которые расчищают реальные минные поля и погибают. "Когда это происходит, подразделения иногда замедляются, что правильно, поскольку нужно пройти через эти минные поля и остаться в живых", — объяснил Милли.

Пока выводы делать рано, отметил он, так как впереди еще много боестолкновений, и у ВСУ есть "значительная боевая мощь, которая пока еще не задействовалась".

Напомним, что в Харьковской ОВА объяснили активность ВС РФ в районе Купянска. Глава области Олег Синегубов сообщил, что оккупационные войска на Купянском направлении накапливаются беспрерывно, так как это приоритетное направление для оккупантов, где сосредоточены важные логистические маршруты.

Также сообщалось, что украинские защитники перехватили инициативу на Купянском направлении, где оккупанты пытаются наступать, но безуспешно.