Борьба с беспилотниками: Украина в 2023 году получит 14 ракетных систем VAMPIRE

Пентагон заключил контракт с производителем на сумму 40 млн долларов. Первые четыре комплекса поступят к середине года, остальные 10 — к концу 2023.

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Министерство обороны США заключило контракт с компанией L3Harris Technologies на поставку 14 ракетных комплексов VAMPIRE, которые будут предоставлены Вооруженным силам Украины. Сумма контракта составляет 40 млн долларов, сообщает пресс-служба компании.

"Компания L3Harris Technologies объявила сегодня о получении контракта Министерства обороны на сумму 40 миллионов долларов США на поставку 14 автономных многоцелевых систем вооружения VAMPIRE для укрепления украинских сил обороны", — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что системы VAMPIRE смогут обеспечить эффективную оборону критической инфраструктуры Украины, поскольку позволят сухопутным украинским войскам обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника.

Президент подразделения разведки компании Люк Савойе отметил, что первые четыре системы будут предоставлены Украине к середине 2023, а остальные 10 — к концу текущего года.

"Мы готовы поддержать стратегического партнера США надежным потенциалом, в то время как народ Украины продолжает защищать свою страну и отстаивать свою независимость", — заявил Савойе.

В публикации также сказано, что прототип VAMPIRE, был выбран в августе 2022 в качестве части пакета помощи Пентагона на сумму 3 миллиарда долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Компания начала полевые испытания систем в 2021 году и продолжила испытания на дальность и прочность летом 2022 года.

Ранее мы писали об основных тактико-технических характеристиках новых систем Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (или VAMPIRE), которые были предоставлены Украине в августе прошлого года в рамках военной помощи США.

Журналисты издания Politico 9 января сообщили, что США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker в Украину в рамках предстоящего пакета помощи. По мнению военных экспертов, Stryker не так хорош, как Bradley для танкового боя, но эффективен в защите пехоты в ближнем бою.