США виділили Україні новий пакет допомоги на $1,3 млрд: що до нього увійшло

Українські військові отримають від американських партнерів додаткову кількість систем NASAMS, снаряди, засоби радіоелектронної боротьби та інше обладнання.

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У середу, 19 липня, Міністерство оборони США анонсувало пакет військової допомоги для Збройних сил України на 1,3 мільярда доларів. Про це стало відомо з офіційного порталу Пентагону.

У відомстві наголосили, що до нового пакета допомоги увійшли критично важливі для України засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Допомога буде надана в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

У США оголосили про новий пакет допомоги для України

Повідомляється, що на відміну від повноважень президента США, згідно з якими Міноборони доставляє Україні обладнання з власних запасів, повноваження USAI передбачають закупівлю техніки у промисловості або партнерів для подальшої передачі ЗСУ.

Новий пакет військової допомоги США для України на 1,3 мільярда доларів включає:

4 зенітно-ракетні комплекси NASAMS і боєприпаси;

152-мм артилерійські снаряди;

обладнання для розмінування;

ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Phoenix Ghost і безпілотні авіаційні системи (UAS) Switchblade;

високоточні авіаційні боєприпаси;

засоби протидії БПЛА і засоби радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

50 тактичних машин для евакуації техніки;

обладнання для охорони портів і гаваней;

тактичні захищені системи зв'язку;

підтримку навчання та технічного обслуговування.

Нагадаємо, що 18 липня відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Союзники України приділили увагу трьом складовим: боротьбі з російськими безпілотниками, постачанню бронемашин для піхоти ЗСУ та боєприпасів.

Раніше, 12 липня, Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 65 млн доларів. Виділені кошти будуть спрямовані на ремонт техніки та створення військового реабілітаційного центру на території Британії.