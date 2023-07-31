"Подарок для Путина" уже в Украине: системы ПВО "Виктор" заметили на учениях (видео)

На производство этих зенитных комплексов чехи собрали 4 миллиона долларов. Они сделаны на основе вездеходов, на которые установили пулеметы ЗПУ-2.

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Мобильные системы противовоздушной обороны MR-2 "Виктор" уже доставлены из Чехии и участвуют в военных учениях украинских бойцов. Об этом 30 июля сообщил военный блогер Praise The Steph, опубликовав видео работы зенитных комплексов.

В публикации говорится, что "Виктор" — это советская спаренная зенитная пулеметная установка ЗПУ-2 калибра 14,5х114 мм на шасси Toyota Land Cruiser 70. Комплексы были произведены в Чехии. Кроме того, мобильные системы ПВО оборудованы дневной и ночной оптикой, а также прицелом прямого наведения.

"В целом Украина получила 115 таких систем. Интересно, что, несмотря на скептицизм, машина не сильно шатается во время стрельбы", — отметил блогер.

Напомним, чехи собрали примерно 4 миллиона долларов на проект "Подарок для Путина". Авторы инициативы, которые производили комплексы "Виктор", обещали отправить 15 машин в Украину уже в марте. Сбор денег на них открыли еще в ноябре прошлого года.

Как писал Фокус, зенитные комплексы MR-2 "Виктор" — это вездеходы Toyota, оснащенные скорострельными пулеметами. Они могут применяться для поражения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Эти системы могут поражать средние или крупные беспилотники, а также самолеты и вертолеты, действующие на малых высотах. Эффективная дальность их действия — до двух километров.