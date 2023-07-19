Не меньше года: в Кабмине подсчитали время на восстановление портов Одессы после удара РФ (фото)

По словам министра Николая Сольского, от удара России существенно пострадали портовые сооружения Черноморска. Повреждения настолько серьезные, что причал не будет работать до зимы 2023 года.

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Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия, сообщил о потерях, которые понесла Украина и мир в результате ракетного удара ВС РФ по черноморским портам. По его словам, восстановление разрушенных сооружений займет не менее полугода. Заявление министра опубликовала пресс-служба ведомства.

Сольский отметил, что во время обстрела в ночь с 18 на 19 июля армия РФ повредила портовую структуру, которая использовалась при реализации "Зерновой инициативы". В частности, российские снаряды ударили по сооружениям в Одесском порту и порту Черноморска.

Наибольшие разрушения — именно в Черноморске, утверждает чиновник. По его словам, уничтожено 60 тыс. тонн зерна. Груз 60 дней ждал, когда его отправят по "Зерновому коридору", а теперь — сгорел от удара России.

Чтобы восстановить объекты в порту понадобится "не менее полугода".

Чиновник отметил, что пострадала собственность трейдеров и перевозчиков, которые присоединились к экспорту украинского зерна. Также назвал, кому принадлежат разрушенные объекты — это компания Kernel (украинский производитель масла), Viterra (канадский поставщик зерна), CMA CGM Group (французская транспортная компания).

"Продовольственная безопасность снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны террориста, которая шантажирует весь мир голодом", — подчеркнул Сольский.

Министр пояснил, что в результате российской атаки под угрозой голода оказались самые бедные страны мира. Кроме того, вырастет цена на зерно, а после этого и на продукты питания — мясо, крупу, муку.

Чиновник опубликовал фотографии с места удара российских ракет:

поврежденный контейнер для хранения зерна;

Обстел портов Одесской области — поврежденный контейнер

горящий погрузочный кран;

Обстел портов Одесской области — огонь на портовом кране Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

обгоревшие припортовые сооружения.

Обстел портов Одесской области — последствия пожара Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Отметим, в ночь с 18 на 19 июля старался один из крупнейший обстрел Одесской области: россияне били ракетами "Оникс" и Х-22, сообщили в ВСУ.

После обстрела стало известно о тысячах тонн зерна, которые сгорели в портах. В Офисе Президента заявили, что россияне планируют устроить голод, и объяснили, как должен отреагировать мир, чтобы Россия проиграла войну.

Напоминаем, 18 июля истек срок продления "Зерновой сделки": российские чиновники заявили, что продолжать ее не планируют.

Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган надеется на встречу президентом России Владимиром Путиным. Одна из тем общения — продолжение так называемой "Черноморской инициативы", которая давала возможность экспортировать украинское зерно. Впрочем, террорист Игорь Гиркин не советует Путину выезжать за пределы РФ — так он может оказаться в Гааге.

Между тем президент ЮАР, где должно состояться совещание стран-членов БРИКС, не может определить, хочет ли он там видеть Путина: глава Кремля имеет ордер на арест от МКС, а теперь еще и угрожает голодом беднейшим странам, среди которых есть и страны Африки.