"Могут этапировать в Гаагу": террорист Гиркин не советует Путину ехать в Турцию

Игорь Стрелков-Гиркин намекнул, что на месте Путина не доверял бы президенту Турции Реджепу Эрдогану после того, как он отпустил в Украину из плена командиров "Азова".

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Экс-главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин считает, что после поездки в Турцию российский президент Владимир Путин может оказаться в Гааге. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"На месте Владимира Владимировича я бы не рисковал принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции. Поскольку наглядно возрастает вероятность того, что нашего президента забудут известить о предстоящем этапировании в Гаагу", — предположил Гиркин.

Он процитировал спикера Путин Дмитрия Пескова, который заявил, что Анкара нарушила договоренности, отпустив главарей "Азова" в Украину — при этом Россию якобы никто не уведомил.

Уже через час в своем телеграмм-канале он опроверг распространенную Песковым информацию.

"Согласно сообщению аналитического отдела агентства "АБС", операция по срочному возвращению командиров полка "Азов" на "Украину" осуществлена по просьбе администрации президента РФ с целью отвлечения общественного внимания от последствий мятежа ЧВК "Вагнер", не имевшего места в реальности. По мнению других экспертов, к Эрдогану с этой просьбой обратился от имени Путина лично президент Лукашенко — наиболее вероятный претендент на должность министра иностранных дел Союзного Государства при Верховном Правителе Е. Пригожине", — написал Стрелков-Гиркин.

Напомним, что 8 июля президент Владимир Зеленский приехал во Львов вместе с командирами подразделений, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь". Бойцы находились в Анкаре чуть меньше года после обмена военнопленными в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Кремле резко отреагировали на возвращение командиров "Азова" в Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что расценивает это как нарушение договоренностей Киевом и Анкарой.