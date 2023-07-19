"Им нужен голод": в ОП рассказали, какая реакция на террор Одессы принесет победу в войне с РФ

В Офисе президента убеждены, что Россия стремится создать кризис беженцев. Руководитель Андрей Ермак озвучил пять шагов, которые приблизят завершение войны в Украине.

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Ночная атака на Одессу доказывает, что цель РФ — голод и проблемы в странах Глобального Юга. Об этом 19 июля заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Они хотят создать кризис беженцев для Запада. Все делается для того, чтобы ослабить союзников и политически вмешаться во внутренние дела этих стран", — объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что ВС РФ используют для ударов вооружение, которое невозможно производить без компонентов с Запада и стран Азии.

Руководитель ОП предложил системный ответ на российский террор, который заключается в следующих пунктах:

усиление санкций, в частности против тех, кто позволяет России их обходить;

прекращение реэкспорта компонентов для изготовления оружия в РФ и жесткое наказание за него;

поставки Украине оружия, авиации и дальнобойных ракет;

единое понимание Формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским;

обеспечение экономических санкций против страны-агрессорки, которые сделают ее неспособной к ведению войны.

"Также российские активы должны пойти на восстановление Украины, а поколения россиян будут расплачиваться за сегодняшнее зло", — отметил Ермак.

По его словам, системная работа позволит Украине победить врага.

"Ответ на террор — это сила", — написал руководитель ОП.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска атаковали украинские регионы ракетами и БПЛА. В Одессе прогремели взрывы, работала ПВО и было слышно вражеский дрон-камикадзе.

На утро в Воздушных силах ВСУ заявили о ликвидации 37 воздушных целей. Выяснилось, что ночью ВС РФ запустили ракеты "Калибр", Х-59, Х-22 и "Оникс", а также беспилотники типа Shahed-136/131. Военные заявили, что целью врага были объекты инфраструктуры и военные объекты в Одесской области.