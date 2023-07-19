Взрывы на Юге: россияне атаковали Украину ракетами "Калибр", Х-22 и дронами Shahed (видео)

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ВС РФ запустили в сторону украинских городов дроны-камикадзе Shahed и ракеты Калибр и Х-22.

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В ночь на 19 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Так, о запусках ракет "Калибр" из акватории Черного моря сообщили Воздушные силы ВСУ еще в 00:56 в Telegram.

Также в 01:10 сообщалось о полете 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы. Эти самолеты могут запускать крылатые ракеты.

Карта воздушных тревог в Украине

Затем Воздушные силы сообщили о повторных пусках примерно через час.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер попросил местных жителей не покидать убежишь.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!" — написал он.

Затем в сети начали появляться видео из оккупированного Севастополя. На них местные жители запечатлели, как ВС РФ запускают ракеты в сторону украинского юга.

ВС РФ запускают ракеты из оккупированного Севастополя

ВС РФ запускают ракеты из оккупированного Севастополя

Корреспондент Фокуса также сообщил о звуках взрывов в Одессе. В области работали силы ПВО. На одном из роликов также можно услышать вражеский дрон-камикадзе. Отметим, что Воздушные силы также сообщали об угрозе со стороны российских БПЛА для Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

Работа ПВО в Одессе.

Глава Одесской ОВА объявил об отмене воздушной тревоги в 03:21. Он пообещал поделиться деталями обстрела позже.

Напомним, что 18 июля россияне из артиллерии обстреляли село в Донецкой области. В местной прокуратуре заявили, что в результате обстрела ВС РФ ранения получили 5 человек, среди которых годовалый мальчик.