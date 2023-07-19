Вибухи на Півдні: росіяни атакували Україну ракетами "Калібр", Х-22 і дронами Shahed (відео)

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ЗС РФ запустили в бік українських міст дрони-камікадзе Shahed і ракети Калібр і Х-22.

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У ніч на 19 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе і ракетами. Так, про запуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря повідомили Повітряні сили ЗСУ ще о 00:56 у Telegram.

Також о 01:10 повідомлялося про політ 4-х Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) і 4 Ту-22м3 уздовж східного кордону. Ці літаки можуть запускати крилаті ракети.

Карта повітряних тривог в Україні

Потім Повітряні сили повідомили про повторні пуски приблизно через годину.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив місцевих жителів не покидати притулок.

"Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не підходьте до вікон, не знімайте і не викладайте роботу сил ППО!" — написав він.

Потім у мережі почали з'являтися відео з окупованого Севастополя. На них місцеві жителі зафіксували, як ЗС РФ запускають ракети в бік українського півдня.

ЗС РФ запускають ракети з окупованого Севастополя

ЗС РФ запускають ракети з окупованого Севастополя

Кореспондент Фокуса також повідомив про звуки вибухів в Одесі. В області працювали сили ППО. На одному з роликів також можна почути ворожий дрон-камікадзе. Зазначимо, що Повітряні сили також повідомляли про загрозу з боку російських БПЛА для Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Робота ППО в Одесі.

Голова Одеської ОВА оголосив про скасування повітряної тривоги о 03:21. Він пообіцяв поділитися деталями обстрілу пізніше.

Нагадаємо, що 18 липня росіяни з артилерії обстріляли село в Донецькій області. У місцевій прокуратурі заявили, що внаслідок обстрілу ЗС РФ поранення дістали 5 осіб, серед яких однорічний хлопчик.