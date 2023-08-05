Лучший полигон: ВСУ расширят географию ударов по России, – Данилов

Ударные беспилотники и катера-камикадзе становятся точным и эффективным оружием. По словам секретаря СНБО, август выдался особенно удачным для "украинских охотников".

Украинские военные расширят географию ударов по военным объектам в России. Об этом написал в Twitter секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Российские цели станут лучшим полигоном для украинского оружия и его рекламы на мировом рынке вооружений. Украинский военно-промышленный комплекс станет одним из основных в мире, ведь техника прошла уникальное боевое испытание, заявил он.

Данилов подчеркнул, что с каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся точнее, а их операторы — опытнее. Боевое сглаживание становится эффективнее, а производители могут усовершенствовать тактико-технические характеристики, отметил чиновник.

Август, по его оценкам, выдался особенно удачным для "украинских охотников". Впереди — расширение масштабов дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь, заключил секретарь.

Фокус ранее писал об атаке дронами на один из самых мощных российских танкеров SIG в ночь на 5 августа. Катеры-беспилотники лучше противокорабельных ракет тем, что оператор может провести их вдоль борта и направить точно в машинное отделение, говорили аналитики

А 4 августа морской дрон атаковал десантный российский корабль "Оленегорский горняк". Судно получило серьезные повреждения.