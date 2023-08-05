Украина открывает новый рубеж: CNN об ударах морскими дронами

Морской дрон имеет 450 кг взрывчатки, чего хватает, чтобы поражать огромные корабли. БДК "Оленегорский горняк" крупнейшим кораблем Черноморского флота РФ после потопления "Москвы". Так же и танкер SIG является одним из самых мощных в РФ.

Удары по российским кораблям, как торговым, так и военно-морским, может означать, что Украина намерена использовать морские дроны для ударов по РФ. Об этом сообщает CNN.

Украина намерена использовать новое поколение морских беспилотников против РФ, чтобы открыть новое измерение в полномасштабной войне. За последние 24 часа надводные дроны поразили два российских корабля: большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который был вторым крупнейшим кораблем Черноморского флота РФ после потопления "Москвы", а также торговое судно, которое перевозило нефть. Оба получили значительные повреждения, но не затонули.

Отмечается, что от морских дронов сложно защититься. Некоторые варианты имеют дальность в сотни километров, а масса взрывчатого вещества составляет 450 килограммов. Этого достаточно, чтобы парализовать большие корабли. СБУ и другие украинские органы активно высказывались по использованию таких дронов. РФ предупреждают, что их инфраструктура и судоходство в Черном море находится под угрозой.

Как утверждают в издании, использование новых технологий позволили увеличить количество взрывчатки в изделии. Большая часть технологий разработана в Украине. Также Киев поднимает моральный дух украинцев и заставляет отвлекаться РФ на новую угрозу. Украина первой подтвердила свое заявление о том, что все объекты РФ на Черном и Азовском морях будут считаться несущими военную угрозу и могут атаковаться. Первыми такое заявление сделали в Минобороны РФ.

Напомним, 5 августа СМИ писали, что удары по Новороссийску угрожает российскому экспорту нефти.

Также СМИ писали, что танкер SIG является одним из самых мощных в российском флоте. Судно уже два года находится под санкциями. Кораблем доставляли топливо российским войскам в Сирии.