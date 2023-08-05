ВСУ уничтожили станцию разведки СНАР-10 "Леопард", которая различает человека за 15 км (фото, видео)

Российские войска потеряли устройство, которое давало им возможность определять координаты бронемашин и военных ВСУ.

Бойцы 3-й отдельной танковой бригады ВСУ показали кадры ударов по уникальной российской разведывательной станции, а также по десятку других целей — штабах ВС РФ, складах БК и военной технике, спрятанной в лесопосадках. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Первые кадры записи показывают гусеничную разведывательную станцию СНАР-10 "Леопард", которая способна нанести вред бойцам ВСУ. В частности, она умеет обнаружить танк на расстоянии 35 км и человека на расстоянии 15 км.

СНАР-10М1 армии РФ — скриншот видео Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Аэроразведка обнаружила позицию станции, после этого по ней ударила "высокоточная пушка", указывают авторы сообщения. При этом запись удара осуществляется с нескольких ракурсов — то есть за целью следил далеко не один беспилотник.

СНАР-10М1 — после попадания снаряда ВСУ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Далее бойцы "Железной" бригады похвастались уничтожением различных целей, по которым били танки:

пять выстрелов по российским целям, которые прятались в лесопосадках;

удар по штабу оккупантов в селе;

Штаб ВС РФ — после попадания ВСУ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

попадание по складу БК;

Состав БК армии РФ — после попадания Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

уничтожение двух КАМАЗов — их пытались замаскировать среди деревьев, но спрятаться не удалось.

Отметим, СНАР-10, на уничтожении которой отметили украинские танкисты — это разработка советских времен (60-70 гг.). Бронемашина защищает от патронов калибра 14-17 мм и вооружена одним пулеметом. Принцип распознавания целей — на основе доплеровского сигнала (то есть измеряется изменение частоты вследствие движения объектов друг относительно друга). Кроме наземных целей, СНАР-10 "Леопард" способен обнаруживать надводные цели на расстоянии до 40 км. Подобные разведывательные станции есть на вооружении как ВС РФ, так и ВСУ.

Напоминаем, под Олешками бойцы ВСУ уничтожили радиолокационную станцию "Поле-21". Удар нанесли дронами: их россияне не заметили, потому что "слишком внимательно" следили за позициями Сил обороны.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил об обезвреживании ТОС-1А "Солнцепёк" армии РФ: использовали для этого дальнобойную артиллерию.