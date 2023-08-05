30 боевых столкновений за сутки: в Генштабе Украины рассказали о ситуации на фронте

В Генштабе ВСУ также проинформировали, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов ВС РФ по всей территории Украины 5 августа остается высокой.

В течение суток 5 августа российские оккупанты нанесли один ракетный и 48 авиационных ударов по территории Украины. Также вражеские силы восемь раз обстреляли позиции украинских военных и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой" — сообщают в отчете.

Отмечается, что в течение суток произошло 30 боевых столкновений. На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Одноробовки, Стрелочной и Гатища Харьковской области.

Также оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Украинские силы стойко держат оборону на Купянском направлении. Им удалось успешно отразить атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.

"Враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Крахмального Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Петропавловка и Подолы Харьковской области" — говорит в отчете.

В Генштабе также проинформировали о ситуации по разным направлениям фронта.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Хромового, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Миньковка, Новомарково, Марково, Богдановка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинским защитникам удалось отразить атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе

На Запорожском направлении враг безуспешно наступал в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Дудчаны, Змиевка, Огромное, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские защитники нанесли 6 ударов по позициям ВС РФ. Удалось ликвидировать 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию ​​радиоэлектронной борьбы противника.

Фокус писал 5 августа, что российские войска нарастили удары артиллерии на Бахмутском направлении.