Хунта Нигера просит о помощи у ЧВК "Вагнер", — AP

Из-за ультиматума со стороны Западноафриканского регионального блока, хунта обратилась к российским наемникам, чтобы удержаться у власти.

После военного переворота в Нигере хунта обратилась за помощью к наемникам ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Assotiated Press со ссылкой на два источника.

В конце июля хунта обратилась к ЧВК "Вагнер", потому что приближается к завершению ультиматум от западноафриканского регионального блока ECOWAS освободить свергнутого президента. По данным журналиста и старшего научного исследователя Центра Суфан Васима Наср, во время визита лидера хунты генерала Салифа Моди в Мали, тот обратился за помощью к российским наемникам.

"Им нужен (Вагнер), потому что они станут для них гарантией удержания власти", — заявил Наср.

Известно, что наемники изучают просьбу хунты. Такую же информацию подтвердил западный военный чиновник на условиях анонимности.

ECOWAS поставили ультиматум освободить демократически избранного президента Мохамеда Бахума. Отмечается, что блок стран призвал участников готовить военные ресурсы до того, как группе посредников не дадут въехать в столицу Нигера и встретиться с лидером хунты 4 августа. Окончательное решение должны принять страны-члены ECOWAS.

В издании отмечают, что Нигер является важной для Запада страной, потому что она помогала в борьбе с терроризмом в регионе. Хунта отвергла сотрудничество с Францией, бывшей страной-колонизатором, и пошли на сближение с РФ. Пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что пока невозможно сказать, причастна ли РФ к госперевороту в Нигере, но очевидно, что Кремль пытается поддерживать дестабилизацию там, где она возникает.

Вместе с тем стало известно, что Сенат отклонил запрос президента Нибаса Тинубу на развертывание войск в Нигере. Законодатели согласились принять только резолюцию, которая осуждает переворот и одобряет усилия ECOWAS по восстановлению конституционного порядка. Военное вмешательство отвергли из-за плохо подготовленной армии Нигера.

Напомним, 4 августа СМИ писали, что лидеры Западной Африки готовятся к военному вмешательству в Нигер, чтобы восстановить конституционный строй.

30 июля митингующие вышли на улицы с флагами РФ и плакатами в поддержку Путина.