Сильный пожар: в соцсетях сообщают о взрывах в Донецке (фото, видео)

Местные жители сообщают о взрывах в городе и делятся видео и фото с места происшествия.

В центре временно оккупированного Донецка звучат взрывы. Telegram-канал "Типичный Донецк" публикует видео и фото. На записях слышно звуки атаки, а также видно яркие вспышки и дым от пожара.

Местный паблик также сообщает, что в результате удара на улице Щорса горит здание Донецкого университета экономки и торговли. На месте работают пожарные. Информацию о пожаре подтверждает в своем Telegram-канале назначенный россиянами "мэр" областного центра Алексей Кулемзин. По его словам, горит здание первого корпуса университета.

Горит здание Донецкого университета экономики и торговли Фото: Telegram

Напомним, 1 августа в Макеевке и в районе железнодорожного вокзала в Донецке звучали взрывы. Местные жители делились кадрами с места происшествий. Позже советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил "прилеты" возле Макеевки и Ясиноватой.

До этого оккупанты сообщали о массированном обстреле оккупированного Донецка 31 июля. Нелегитимная администрация заявляла, что в результате прилета снарядов загорелись маршрутный автобус и частные автомобили.

Также взрывы в оккупированном Донецке было слышно 28 июля. В здании силовиков т.н. "ДНР" выбило окна, а площадь перед управлением была усыпана осколками.

Фокус писал, что 5 августа российские оккупанты осуществили ракетную атаку по территории Украины. Во время масштабной воздушной тревоги взрывы прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Запорожье.

Позже в Запорожской ОВА подтвердили "прилеты". Как сообщалось, удар был нанесен по окрестностям города, а информация о пострадавших не поступала.

Владимир Зеленский прокомментировал ракетную атаку россиян 5 августа. Президент Украины сообщил, что вражеские "Кинжалы" и "Калибры" целились в "Мотор-Сич". Украинской противовоздушной обороне удалось частично отразить атаку.

После атаки глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к партнерам Украины с требованием передать Киеву истребители F-16. Министр сообщил, что Россия не остановит обстрелы, пока ее не остановят, и призвал реализовать украинскую формулу мира, которую обсуждают в ходе дипломатической встречи представителей почти 40 стран в Саудовской Аравии.