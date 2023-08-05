Россия нанесла удар по окрестностям Запорожья: службы ликвидируют последствия

По информации руководителя Запорожской ОВА Юрия Малышко, информации о пострадавших не поступало. Последствия разрушений в результате ракетного удара устанавливаются.

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Российские войска 5 августа вечером нанесли ракетный удар по околицам Запорожья. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Юрий Малашко.

"Нанесен ракетный удар по окрестностям города. Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала", — написал он.

По словам Малашко, последствия разрушений устанавливаются.

Отметим, 29 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар с применением ракеты по городу Запорожье. Вражеский снаряд попал по открытой местности. В результате удара погибли двое людей — мужчина и женщина. Еще одна женщина была ранена. Также сообщалось, что взрывной волной выбило окна в многоэтажках и повредило здание образовательного учреждения и супермаркета.

Напомним, по данным западной прессы, на прошлой неделе Украина провела активное контрнаступление в Запорожской области. Американские журналисты отмечали, что Силам обороны удалось прорвать российскую оборону на нескольких участках фронта.

В Генштабе Украины также сообщали, что наступательные операции украинских вооруженных сил 3 августа продолжались в районе Бердянска на границе Запорожской и Донецкой областей, а также в районе Мелитополя на западе Запорожской области.

Фокус писал в конце июля, что Служба безопасности Украины (СБУ) в прифронтовых районах Запорожской области задержала преподавателя информатики высшего профессионального училища. Следствие выяснило, что мужчина передавал ВС РФ сведения о дислокации и перемещении ВСУ на территории региона.

Фокус также рассказывал 4 августа, что оккупанты привезли в Запорожскую область медиков и селят их в домах украинцев, которые вынуждено уехали из-за военных действий. Сообщалось, что на территориях, которые временно находятся под контролем Российской Федерации дефицит медицинского персонала, так как большинство приняли решение уехать.