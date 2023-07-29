ВС РФ ударили ракетой по Запорожью: есть жертвы и повреждения, — секретарь горсовета (фото)

По словам чиновника муниципалитета Анатолия Куртева, оккупанты совершили ракетный обстрел города, в результате чего двое человек погибли. Также повреждены супермаркет и здание образовательного учреждения.

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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар с применением ракеты по городу Запорожье. Об этом в субботу, 29 июля, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Чиновник сообщил, что вражеский снаряд попал по открытой местности, в результате чего погибли двое людей — мужчина и женщина. Еще одна женщина была ранена.

В сети опубликовали последствия ракетного удара по Запорожью.

Фото: Telegram

Кроме того, взрывной волной выбило окна в многоэтажных жилых домах, также повреждения получили супермаркет и здание образовательного учреждения.

"На местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы", — добавил Куртев.

Напомним, в пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате вражеской атаки 9 человек получили ранения. Были повреждены здание областного управления СБУ, а также верхние этажи многоэтажки.

29 июля сообщалось, что мэр Днепра Борис Филатов предложили недовольным жильцам пострадавшей многоэтажки переехать в Запорожье.