Росія завдала удару по околицях Запоріжжя: служби ліквідовують наслідки

За інформацією керівника Запорізької ОВА Юрія Малишка, інформації про постраждалих не надходило. Наслідки руйнувань унаслідок ракетного удару встановлюються.

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Російські війська 5 серпня ввечері завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Нанесено ракетний удар по околицях міста. Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила.", — написав він.

За словами Малашка, наслідки руйнувань встановлюють.

Зазначимо, 29 липня Збройні сили Російської Федерації завдали удару із застосуванням ракети по місту Запоріжжя. Ворожий снаряд влучив по відкритій місцевості. Унаслідок удару загинули двоє людей — чоловік і жінка. Ще одна жінка була поранена. Також повідомлялося, що вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках і пошкодило будівлю освітнього закладу та супермаркету.

Нагадаємо, за даними західної преси, минулого тижня Україна провела активний контрнаступ у Запорізькій області. Американські журналісти зазначали, що Силам оборони вдалося прорвати російську оборону на кількох ділянках фронту.

У Генштабі України також повідомляли, що наступальні операції українських збройних сил 3 серпня тривали в районі Бердянська на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також у районі Мелітополя на заході Запорізької області.

Фокус писав наприкінці липня, що Служба безпеки України (СБУ) в прифронтових районах Запорізької області затримала викладача інформатики вищого професійного училища. Слідство з'ясувало, що чоловік передавав ЗС РФ відомості про дислокацію і переміщення ЗСУ на території регіону.

Фокус також розповідав 4 серпня, що окупанти привезли в Запорізьку область медиків і селять їх у будинках українців, які вимушено виїхали через військові дії. Повідомлялося, що на територіях, які тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, дефіцит медичного персоналу, оскільки більшість ухвалили рішення виїхати.