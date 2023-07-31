СБУ на Запоріжжі затримала викладача училища, який був коригувальником у ЗС РФ (фото)

Викладач інформатики вищого професійного училища пішов на співпрацю з ворогом у липні 2023 року. СБУ його затримала під час спроби передачі розвідданих.

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Служба безпеки України (СБУ) в прифронтових районах Запорізької області затримала викладача інформатики вищого професійного училища, який був інформатором у ворога, зокрема збирав відомості про дислокацію та переміщення ЗСУ на території регіону. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Для збору розвідданих фігурант облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ", — йшлося в повідомленні СБУ.

Також він на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи та прилеглу місцевість і фіксував маршрути руху військової техніки ЗСУ.

За даними слідства, чоловік передавав представнику російської спецслужби повідомлення з координатами об'єктів Сил оборони через месенджер. Зокрема, розвіддані потрібні були ворогу для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, зокрема з використанням ворожих ЗРК С-300 і С-400.

СБУ затримала російського інформатора під час спроби передачі розвідданих. Під час обшуків за місцем проживання було виявлено мобільний телефон і ноутбук із доказами листування із ворогом, чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові, три рації та оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Затримання, яке проводила СБУ СБУ провела обшуки за місцем проживання інформатора СБУ провела обшуки за місцем проживання інформатора СБУ провела обшуки за місцем проживання інформатора Листування російського інформатора з ворогом Листування російського інформатора з ворогом

У СБУ додали, що викладач пішов на співпрацю з ворогом у середині липня 2022 року. Йому повідомили підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 липня Фокус повідомляв про затримання агента ФСБ, який збирав інформацію про бойові позиції української протиповітряної оборони, місця базування підрозділів ЗСУ й тероборони. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Того ж дня стало відомо про повідомлення про підозру колишньому керівнику окупаційної Оленівської колонії через катування українських військовополонених.