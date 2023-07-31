СБУ в Запорожье задержала преподавателя училища, который был корректировщиком в ВС РФ (фото)
Преподаватель информатики высшего профессионального училища пошел на сотрудничество с врагом в июле 2023 года. СБУ его задержала при попытке передачи разведданных.
Служба безопасности Украины (СБУ) в прифронтовых районах Запорожской области задержала преподавателя информатики высшего профессионального училища, который был информатором у врага, в частности собирал сведения о дислокации и перемещении ВСУ на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.
"Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, которая расположена в одном из садовых товариществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался обнаружить передовые позиции подразделений ВСУ", — говорилось в сообщении СБУ.
Также он на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и прилегающую местность и фиксировал маршруты движения военной техники ВСУ.
По данным следствия, мужчина передавал представителю российской спецслужбы сообщения с координатами объектов Сил обороны через мессенджер. В частности, разведданные нужны были врагу для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в частности с использованием вражеских ЗРК С-300 и С-400.
СБУ задержала российского информатора при попытке передачи разведданных. Во время обысков по месту жительства были обнаружены мобильный телефон и ноутбук с доказательствами переписки с врагом, четыре сигнально-шумовых пистолета, переделанные под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.
В СБУ добавили, что преподаватель пошел на сотрудничество с врагом в середине июля 2022 года. Ему сообщили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 28 июля Фокус сообщал о задержании агента ФСБ, который собирал информацию о боевых позициях украинской противовоздушной обороны, местах базирования подразделений ВСУ и теробороны. Ему грозит пожизненное заключение.
В тот же день стало известно о сообщении о подозрении бывшему руководителю оккупационной Еленовской колонии из-за пыток украинских военнопленных.