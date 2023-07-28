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Военный Фокус Российско-украинская война

Собирал разведданные об украинской ПВО: СБУ задержала предателя на Кировоградщине (фото)

СБУ, задержание
СБУ задержала российского агента

Российские спецслужбы завербовали жителя Донецкой области еще до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года он начал выполнять вражеские задачи.

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В Кировоградской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента ФСБ, который собирал информацию о боевых позициях украинской противовоздушной обороны, местах базирования подразделений ВСУ и теробороны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Злоумышленником оказался житель города Торецк Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала еще до начала полномасштабного вторжения РФ", — говорилось в сообщении.

Тогда как после 24 февраля 2022 года ему приказали прибыть в Кировоградскую область как переселенец с восточной Украины. В результате агент сразу начал собирать информацию о местах базирования подразделений ВСУ, локации местных штабов Теробороны. Также он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны. В частности, для этого он начал работать ремонтником на одном из военных объектов региона.

В свою очередь оккупанты "гарантировали" агенту денежное вознаграждение в размере до 5 тысяч гривен за каждое выполненное задание. Также ФСБ обещала "эвакуировать" его в РФ и трудоустроить в рядах спецслужбы.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали агента "на горячем", когда тот скрыто фотографировал объект ВСУ. У задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом и фиксации мест базирования ВСУ. Как отметили в СБУ, эти медиафайлы нужны были оккупантам для подготовки нового воздушного удара по региону.

Скриншот, переписка, агент РФ Fullscreen
Переписка русского агента с врагом

Добавили, что задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 28 июля стало известно, что из-за пыток украинских военнопленных СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю оккупационной Еленовской колонии.

27 июля Фокус писал, что в Харькове сотрудники СБУ задержали агента вражеской разведки, который готовил новый воздушный удар по городу.