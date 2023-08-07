Могут ударить баллистикой: ВС РФ взяли "паузу" в обстрелах Украины и изменили тактику (видео)

По словам спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, противник может нанести точечные удары по мирным городам Украины в качестве предупреждения, чтобы "люди не расслаблялись".

Российские оккупанты могли поставить атаки дронами и ракетами "на паузу", однако угроза все равно остается. О тактике противника рассказала представительница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 7 августа.

По ее словам, российские оккупанты могут в любой момент применить точечные обстрелы или баллистические ракеты против мирных городов Украины. Делать они это будут в качестве предупреждения, а не запугивания.

"Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу, но здесь надо тоже быть наготове и понимать, что враг время от времени тактику меняет. Предупреждение о том, чтобы мы не расслаблялись — летний период, жара оказывает большое влияние на психологическое состояние людей", — говорится в сообщении.

Наталья Гуменюк также отметила, что в Черном море пока что не зафиксировано ни одного ракетоносителя, поэтому массированные атаки БПЛА и обстрелы ракетами пока что "на паузе". Такая ситуация будет сохраняться в ближайшие пару дней, если ничего не изменится.

"Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать либо баллистические угрозы, либо любые способы атак прифронтовых территорий. Ракетный и дроновый террор сейчас на определенной паузе", — подытожила Наталья Гуменюк.

Смотреть с: 4:00

Напомним, 7 августа аналитики из ISW отметили, что обстрел Украины 5-6 августа был самой массированной атакой РФ за последнее время. Россияне пытались обнаружить склады, на территории которых ВСУ хранят переданное Западом оружие.