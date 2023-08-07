Бывшая продавщица готовила удар РФ по Николаевщине во время визита Зеленского, — СБУ (видео)

Женщина собирала разведданные о запланированном визите главы государства и пыталась установить время и перечень локаций, которые он должен был посетить.

На Николаевщине задержали информаторку спецслужб России. Она собирала данные о складах с БК ВСУ, о РЭБ и даже готовила ракетный обстрел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, накануне визита главы государства женщина собирала разведданные о запланированном визите и пыталась установить время и перечень локаций, которые должен был посетить президент.

"Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита. В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской пособницы, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных заданиях", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что вражеская информаторша имела и другие цели. Она должна была найти склад БК Сил обороны и РЭБ в Очакове. Эту информацию спецслужбы РФ хотели использовать для будущего ракетного удара.

Злоумышленницу задержали "на горячем" при попытке передачи разведданных захватчикам. Ею оказалась жительница Очакова, которая ранее работала продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.

Женщина собирала информацию, объезжая территорию района и снимала локации украинских объектов. Кроме этого она пыталась выпытать определенную информацию через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.

"Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Сейчас фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий", — сообщили в СБУ.

Фигурантке грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что президент Украины заслушал отчет руководителя СБУ и по результатам которого отметил работу ведомства. Он поблагодарил СБУ "за возвращение войны назад" России.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на Полтавщине топ-соратника Кивы. Он корректировал российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на Донецком направлении.