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Военный Фокус Российско-украинская война

Зеленский поблагодарил СБУ "за возвращение войны назад" России (видео)

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Президент намекнул, что благодаря украинским спецслужбам россияне прекратили наблюдать за войной, а начали чувствовать ее, в том числе и на своей территории.

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Президент Украины провел заседание, на котором заслушал отчет руководителя СБУ, по результатам которого отметил работу ведомства. Об этом он сказал в своем вечернем обращении 4 августа.

"Был сегодня доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", — сказал президент.

Он также проинформировал, что на ставке подробно разобрали ситуацию на передовой на всех направлениях, о которой докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский.

"Подробно проговорили, как именно и в какие сроки, каким обеспечением, какой логистикой будет больший результат для Украины. Производство боеприпасов и оружия в Украине, нашим оборонно-промышленным комплексом. Максимально упрощаем все процедуры, убираем всю бюрократию, которая еще мешает производителям. Черное море и продовольственный экспорт, безопасность наших портов — докладывали командующий ВМС, чиновники, руководители разведки", — сказал президент.

Напомним, что 4 августа российский десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения в результате атаки морскими дронами в акватории Новороссийского порта.

Позже стало известно, что поврежденный десантный корабль отбуксировали в Новороссийск и пришвартовали у дока.