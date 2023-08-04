Зеленський подякував СБУ "за повернення війни назад" Росії (відео)

Президент натякнув, що завдяки українським спецслужбам росіяни припинили спостерігати за війною, а почали відчувати її, зокрема, й на своїй території.

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Президент України провів засідання, на якому заслухав звіт керівника СБУ, за результатами якого відзначив роботу відомства. Про це він сказав у своєму вечірньому зверенні 4 серпня.

"Була сьогодні доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресорці. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", — сказав президент.

Він також проінформував, що на ставці детально розібрали ситуацію на передовій на усіх напрямках, про яку доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерали Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.

"Детально проговорили, як саме і в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України. Виробництво боєприпасів та зброї в Україні, нашим оборонно-промисловим комплексом. Максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам. Чорне море та продовольчий експорт, безпека наших портів – доповідали командувач ВМС, урядовці, керівники розвідки", — сказав президент.

Нагадаємо, що 4 серпня російський десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав пошкоджень унаслідок атаки морськими дронами в акваторії Новоросійського порту.

Пізніше стало відомо, що пошкоджений десантний корабель відбуксирували до Новоросійська та пришвартували у доку.