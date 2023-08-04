Удар по "Оленегорському гірнику": росіяни змогли дотягнути корабель до порту (фото)

З'явилися перші супутникові фото військово-морської бази РФ у Новоросійську після нічної атаки.

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У мережі опублікували супутникові знімки великого десантного корабля країни-агресора Росії "Оленегорський гірник", який сильно крениться на один борт після атаки морськими дронами в Новоросійську Краснодарського краю. Знімки, зроблені компанією Planet, опублікував у Twitter аналітик лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Джозеф Демпсі.

Він повідомив, що біля однієї з причальних стінок можна побачити російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який, імовірно, постраждав унаслідок удару.

На опублікованих знімках видно, що росіяни підперли пошкоджений ЗСУ корабель до причалу за допомогою буксира.

Що відомо про затоплення "Оленегорського гірника"

Російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який зазнав пошкоджень унаслідок атаки 4 серпня морськими дронами в акваторії Новоросійського порту, затонув у доці.

Кораблі цього проєкту озброєні двома здвоєними 57-мм артилерійськими установками АК-725 і 4 пусковими установками ЗРК "Стріла-2".

9 лютого 2022 року корабель увійшов у Чорне море з метою підтримки повномасштабного вторгнення в Україну і призначався для боротьби з повітряними і морськими цілями.

Як повідомляв російський провоєнний блогер Владислав Поздняков, російський десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав серйозних пошкоджень. Унаслідок удару надводного дрона затопило один із відсіків корабля. На опублікованих кадрах видно сильний крен судна.