Войска ВС РФ под Бахмутом неэффективны в наступлении, но держат оборону, — майор ВСУ Жорин

По словам экс-командира "Азова", подход к ведению боев существенно отличается от того, как это делали наемники из ЧВК "Вагнер", однако сравнивать их не совсем корректно.

Российские оккупанты, которые расположены на Бахмутском направлении, в большей степени выполняют роль обороны, нежели полноценной наступательной армии. Об этом заявил экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале 7 августа.

По его словам, хоть подразделения противника в районе Бахмута и пытаются идти в атаку, у них ничего не получается, ведь у них совершенно другая задача.

"Подход к ведению боя существенно отличается от тех же вагнеровцев, которые были раньше. Сравнивать их не очень корректно, но в целом – вагнеры были лучшими штурмовиками (в первую очередь за счет огромных потерь), а мотострелковые подразделения и воюющие здесь сейчас десантники более эффективны в обороне", — говорится в сообщении.

Максим Жорин также отметил, что украинские военные вынуждены выбивать врага из заранее подготовленных позиций, но людей у РФ много. На место разбитых бригад российских оккупантов постоянно прибывают новые.

Чаще всего туда посылают с каждым разом все лучше подготовленных и оснащенных бойцов, которые продолжают держать оборону.

"Несмотря на это, наши задачи не изменились, и мы продолжаем продвигаться и выбивать пи***ов со своей территории", — подытожил экс-командир "Азова".

Экс-командир "Азова" поделился ситуацией на Бахмутском направлении Фото: Скриншот

Напомним, 7 августа замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВС РФ пытаются оккупировать часть Харьковской области и наступают под Бахмутом. На Купянском направлении всю неделю не прекращались штурмовые действия со стороны ВС РФ — там оккупанты значительно усилили количество обстрелов.