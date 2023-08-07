"Наглый вражеский танк сожжен": ВСУ применили САУ и уничтожили бронетехнику РФ (видео)

Группа вражеской бронетехники передвигалась по дороге вблизи разрушенных гражданских домов, но была остановлена украинскими войсками.

Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали российский танк. Об этом 7 августа сообщили в Facebook подразделения.

На видео можно увидеть, что группа вражеской бронетехники передвигается по дороге вблизи разрушенных гражданских домов. Особенно нагло действовал экипаж первого танка в колонне.

Впоследствии украинские артиллеристы получили координаты врага. Защитники применили самоходную артиллерийскую установку. Выстрелы были точными.

"Наглый вражеский танк сожжен. Это результат слаженной работы наших подразделений!" — говорится в заметке.

Уничтожение танков России летом 2023 года

Дрон-камикадзе 7 августа сумел поразить российский танк вместе с экипажем. Украинские бойцы ударили по технике врага с помощью FPV-дрона. Результаты атаки БПЛА зафиксировал беспилотник-разведчик.

Украинская армия 5 августа впервые подбила российский танк Т-55 с "мангалом". Решетка на башне или проблемы с выстрелом для РПГ-7 спасла российский танк. Несмотря на это машину все равно потеряли. В "мангале" застрял выстрел для РПГ-7. Это может означать, что переделка снаряда, чтобы его можно было бросать с коптера, имела проблемы. И снаряд не сработал.

ВСУ 2 августа поразили дроном российский танк на передовой. Украинские военные уничтожили с помощью беспилотника остатки тяжелой бронетехники, который хотели забрать российские захватчики.

Напомним, 5 августа ВСУ уничтожили станцию разведки СНАР-10 "Леопард", которая способна зафиксировать человека за 15 км. Российские войска потеряли устройство, которое давало им возможность определять координаты бронемашин и военных Сил обороны Украины.