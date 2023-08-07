"Избил подчиненного до потери сознания": ГБР сообщило о подозрении военкому с Полтавщины

По информации ГБР, руководитель районного ТЦК жестоко избил подчиненного. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Полтавской области. Он вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного, сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи бюро установили, что руководитель районного ТЦК, чтобы "прикрыть рот" подчиненному, решил провести "воспитательную работу", потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые были в коллективе.

Чтобы осуществить задуманное, чиновник взял с собой главного сержанта и солдата. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор.

Когда мужчина вышел из дома, обидчики окружили его и после словесной перепалки начали избивать. Избиение продолжалось даже, когда он лежал на земле. Большинство ударов были нанесены по туловищу и голове.

"На некоторое время он потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, когда увидели его в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении ГБР.

По информации правоохранителей, в больнице пострадавшему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, убойную рваную рану головы и надорванное ухо.

Фото: ГБР

Сейчас руководителю районного ТЦК и СП, а также еще одному участнику избиения сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 40 УКУ. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Также решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику преступления.

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