"Более широкое понимание": Зеленский раскритиковал президента Бразилии из-за "мирного плана"

Президент Украины считает, что Луис Инасиу Лула да Силва "подыгрывает" Кремлю, высказываясь о мирном урегулировании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва из-за его высказываний относительно дипломатического урегулирования российско-украинской войны. Об этом сообщают CNN Brazil.

"Я не очень понимаю, он считает, что его общество не разбирается в том, что происходит, до конца, и он на это рассчитывает? Или это еще одни заявления, которые никак не приближают к миру. Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Про гарантии безопасности России говорят Россия, Путин и Лула. Я считаю, у него есть свои мысли. Не обязательно, чтобы его мысли совпадали с Путиным", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что не совсем понимает некоторые заявления президента Лулы да Силвы по поводу мирного урегулирования полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Честно говоря, я думал, что у него (президента Бразилии — прим. Фокус) более широкое понимание мира. Я думаю, что очень важно увидеть весь мир", — отметил украинский лидер.

Напомним, президент Бразилии Лула да Силва неоднократно заявлял о своем видении мирного урегулирования российско-украинской войны и предлагал, чтобы его страна выступила посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Так, например, 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну.

19 июля во время саммита лидеров стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мир уже начинает уставать от российско-украинской войны.

А 3 августа президент Бразилии выразил недовольство тем, что, по его мнению, западные государства и Совет Безопасности ООН прилагают недостаточно усилий для прекращения войны. Лула да Силва считает, что международное сообщество должно активнее вмешиваться, чтобы прекратить насилие и способствовать мирному разрешению вооруженного конфликта.