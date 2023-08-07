"Прагматичный подход": в Раде предложили улучшить процесс мобилизации (документ)

Новый законопроект предполагает, что немотивированные служить в ВСУ граждане должны быть максимально привлечены к работе на поддержание и развитие экономики.

В Верховной Раде предложили улучшить процесс мобилизации, чтобы сотрудники ТЦК смогли сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами. Соответствующий законопроект 7 августа был опубликован на сайте парламента.

Инициатором законопроекта под номером 9566 является народный депутат Мазурашу Георгий Георгиевич.

В пояснительной записке говорится, что защиту Украины могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые и физически, и морально воевать против российских оккупантов. Более того, об этом говорили сами военнослужащие, так как немотивированные мобилизованные часто деморализуют сослуживцев, могут нарушить приказ, оставить позиции или сдаться в плен.

"В то же время, попытка принуждением и угрозами мобилизовать граждан на военную службу негативно сказывается на экономике, приводит к ненужному социальному напряжению", — говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что люди, которые по различным причинам не готовы идти воевать должны быть максимально вовлечены в работу на экономику, так как от нее зависит обороноспособность страны.

"Если внести предложенные изменения, военнослужащие смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, а другие граждане, без потребности убегать и прятаться от повесток, будут работать на экономику", — говорится в пояснительной записке.

Такой подход депутаты назвали прагматичным и мудрым. Целью законопроекта названо повышение мотивации к защите Отечества и оптимизация мобилизационной деятельности.

Законопроект о мобилизации Законопроект о мобилизации Законопроект о мобилизации

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