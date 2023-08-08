Возводят укрепления и тихо саботируют выдачу паспортов: в Запорожье готовятся к приходу ВСУ

Россияне панически укрепляют оборону Токмака, Бердянска, Мелитополя в Запорожской области, а коллаборационисты бегут в Россию и за границу.

Российские оккупанты понимают, что Россия в Запорожской области ненадолго, поэтому готовятся к приходу ВСУ и активно укрепляют оборону оккупированных городов. Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

По его словам, обстрелы баз россиян, скопление их техники и складов с БК со стороны ВСУ приносят плоды. Захватчики нервничают, поэтому панически укрепляют оккупированные города Токмак, Бердянск и Мелитополь, которые являются для них ключевыми.

"То, что оккупанты сегодня сосредоточены на обороне именно этих городов показывает, что они понимают, что рано или поздно наши Вооруженные Силы освободят эту территорию. А следующими будут именно эти узловые центры", — говорит Ашурбеков.

Он добавляет, что несмотря на то, что принудительная паспортизация на оккупированной территории Запорожской области все еще продолжается, коллаборационисты тоже понимают, что скоро придут ВСУ и они вынуждены будут отвечать за свою деятельность по законам Украины, поэтому тихо саботируют выдачу российских паспортов. Кроме того, некоторые коллаборационисты вовсе выехали с этих территорий в Россию или в третьи страны.

"Этот процесс постоянно продолжается. Нельзя сказать, что коллаборационисты ведут активную деятельность и испытывают лозунги, что Россия здесь навсегда. Нет, происходит наоборот и процесс паспортизации, который не может закончиться успехом — один из маркеров того, что оккупанты пытаются имитировать сотрудничество, но не хотят быть в списках тех людей, которые по закону будут нести ответственность перед Украиной", — говорит депутат.

Напомним, что ВС РФ почти захватили Новоселовское на Купянском направлении, а ВСУ отбросили оккупантов от Новоегоровки на Сватовском.

Ранее сообщалось, что количество российских туристов в оккупированном Крыму в этом году уменьшилось более чем в половину по сравнению с прошлым годом. Цифры свидетельствуют о том, что россияне осознают, какая там сейчас ситуация.