"Понимают, что там происходит": россияне на 54% реже стали посещать Крым, – Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, количество россиян, желающих провести отпуск на оккупированном полуострове, не так уж велико, так как "информационная блокада" на полуострове периодически прорывается.

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Количество туристов из Российской Федерации на временно оккупированном Крымском полуострове уменьшилось более чем на половину по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 7 августа.

Отвечая на вопрос о настроениях среди россиян в Крыму на фоне участившихся взрывов, секретарь СНБО отметил, что несмотря на цензуру, "информационная блокада" на полуострове иногда прорывается.

"Хочу заметить, что по тем данным, которыми мы располагаем, на 54% уменьшилось количество посещающих Крымский полуостров по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что они понимают, что там происходит", — заявил Алексей Данилов.

Как отмечает чиновник, цифры говорят о том, что количество россиян, желающих провести отпуск на оккупированном полуострове, не так уж велико, так как они осознают, какая там сейчас ситуация.

Алексей Данилов также выразил уверенность в том, что Крымский полуостров будет освобожден из-под российской оккупации.

"Крым точно будет наш — никакого отношения к Российской Федерации иметь не будет. И мы готовимся всеми силами для того, чтобы это случилось как можно скорее", — заключил секретарь СНБО.

Данилов о россиянах в Крыму (10:46)

Напомним, что по данным ISW от 2 августа, публикации об ударах по оккупированном Крымскому полуострову создают напряженность в российском информационном пространстве, из-за чего в РФ пытаются ограничить освещение взрывов в Крыму.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 3 августа отметил, что в последние месяцы ситуация во временно оккупированном Крыму стала неустойчивой из-за частых взрывов и "прилетов".