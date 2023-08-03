Население больше не боится: в Крыму оккупанты усилили давление на местных (видео)

По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, карательные ведомства оккупантов увеличили "спецмеры" против населения, чтобы остановить их ожидания относительно освобождения Крыма.

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В последние месяцы ситуация во временно оккупированном Крыму стала неустойчивой из-за частых взрывов и "прилетов". Эти происшествия сильно повлияли на отношения между населением и российскими оккупантами, ведь жители полуострова больше не испытывают страха перед ними и надеются на освобождение Крыма. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона.

По словам Чубарова, представителя крымскотатарского народа и общественного деятеля, ситуация на полуострове Крым за последние две недели оставалась напряженной и опасной. Он отмечает, что происходили частые взрывы и "прилеты".

Однако, Чубаров также отмечает, что несмотря на усиление репрессий со стороны оккупационных властей, население Крыма не прекращает своего стремления к свободе и независимости. Люди перестали бояться и подчиняться оккупантам, а вместо этого начали надеяться на освобождение полуострова и возможность восстановления его статуса как части Украины.

"Во-первых, карательные структуры оккупантов увеличили "спецмеры" против населения, чтобы остановить их ожидания относительно освобождения Крыма. Проводятся массовые рейды, отнимают телефоны, собирают данные о людях. Это потому, что они видят, что население перестало их бояться. А такими методами они пытаются снова взять ситуацию под контроль", — отметил эксперт.

Напомним, что по данным от 2 августа, за последние семь месяцев территорию России и оккупированный Крым беспилотники различного типа атаковали более 120 раз. Чаще всего под прицелом оказывались Брянская и Белгородская области РФ.

Ранее, 1 августа, в ГУР сообщили, что во временно оккупированном Крыму нарастает сопротивление со стороны гражданского населения, а применение так называемых "коктейлей молотова" против военных объектов приобрели систематический характер.