Полигоны, авиабазы и нефтехранилища: за год дроны более 120 раз атаковали Крым и Россию

Чаще всего под прицелом оказывались Брянская и Белгородская области России, которые находятся рядом с украинской границей.

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За семь месяцев 2023 года территорию России и оккупированный Крым беспилотники различного типа атаковали более 120 раз. По каким целям чаще всего совершались удары и какими дронами говорится в аналитике, опубликованной в Telegram-канале Антона Геращенко.

Сколько раз беспилотники атаковали Россию

Только за последние месяцы беспилотные летальные аппараты нанесли по РФ столько ударов, сколько было за весь предыдущий год. Речь идет о более чем 120 ударах дронами. Чаще всего под прицелом оказывались Брянская и Белгородская область России. Кроме того дроны уничтожали цели в оккупированном Крыму, который с начала российско-украинской войны атаковали примерно 60 раз.

Кроме того, начиная с мая, участились налеты беспилотников на Москву.

Какие цели поражали БПЛА

В основном дроны штурмовали нефтехранилища, военные полигоны и инфраструктуру, с помощью которой военная техника и боеприпасы доставлялись оккупантам в Украину. Так, различные нефтехранилища беспилотники поражали минимум девять раз. А в Краснодарском крае из-за налета дрона даже случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Беспилотные летальные аппараты также ударили по Воронежскому полигону и нескольким авиабазам. А 7 июля из-за налета дронов пострадал Крымский мост.

На какие расстояния могут летать украинские дроны

Беспилотники, запущенные из Украины, могут достигать мест в глубине России, в том числе и в Москве. К примеру, дрон-камикадзе "Бобер" может преодолевать расстояние до 1000 км, а UJ-22 — свыше 1500 км.

Напомним, днями эксперты выяснили, какие украинские дроны атаковали Россию. У двух беспилотных летальных аппаратов, по мнению аналитиков, были все технические характеристики, позволявшие нанести удар вглубь территории России.

Кроме того эксперты раскрыли, почему украинский дрон "Бобер" опасен для РФ. "Бобер" похож на иранский Shahed внешне, но более уязвим для систем РЭБ, считают специалисты.